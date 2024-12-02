Galatasaray'da savunma hattı sakat!

Galatasaray, savunma hattında sakatlıklar nedeniyle büyük zorluk yaşıyor.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan'a, Abdülkerim Bardakcı da eklendi.
Eyüpspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Abdülkerim'in en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlıkların ardından savunma için çözüm arıyor.
MAURO ICARDI'NİN DURUMU
Galatasaray'da ayrıca hücum hattından Mauro Icardi'nin sakatlığı bulunuyor. Tottenham maçında sakatlık yaşayan yıldız golcünün sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan'a, Abdülkerim Bardakcı da eklendi.
Eyüpspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Abdülkerim'in en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlıkların ardından savunma için çözüm arıyor.
MAURO ICARDI'NİN DURUMU
Galatasaray'da ayrıca hücum hattından Mauro Icardi'nin sakatlığı bulunuyor. Tottenham maçında sakatlık yaşayan yıldız golcünün sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.