Galatasaray'da savunanda, hücum edende atıyor!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Bitexen Antalyaspor'a attı.
Öte yandan Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Süper Lig'de bir hafta aradan sonra Bitexen Antalyaspor maçında gollerine devam etti ve bu sezon 8 haftada 8 gole ulaştı.
Sarı-kırmızılı takımın takım halinde ligde 16 golü bulunuyor.
Öte yandan Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Süper Lig'de bir hafta aradan sonra Bitexen Antalyaspor maçında gollerine devam etti ve bu sezon 8 haftada 8 gole ulaştı.
Sarı-kırmızılı takımın takım halinde ligde 16 golü bulunuyor.