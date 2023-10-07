Galatasaray'da savunanda, hücum edende atıyor!

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydederken, Arjantinli golcü Icardi, gol sayısını 8'e çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da savunanda, hücum edende atıyor!
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07 Ekim 2023 23:05
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Bitexen Antalyaspor'a attı.

Öte yandan Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Süper Lig'de bir hafta aradan sonra Bitexen Antalyaspor maçında gollerine devam etti ve bu sezon 8 haftada 8 gole ulaştı.

Sarı-kırmızılı takımın takım halinde ligde 16 golü bulunuyor.

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