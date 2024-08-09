Galatasaray'da sahne yeni transferlerin

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Sarı-Kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da sahne yeni transferlerin
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09 Ağustos 2024 12:35
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Sarı-Kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

Sarı-Kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Jelert'in sakatlığı sebebiyle riske edilmesi beklenmezken, Sara'nın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.



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