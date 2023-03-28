Galatasaray'da rota Portekiz!

Portekiz basını Galatasaray'ın Portekiz'in Boavista takımında forma giyen Gaius Makouta'yı istediğini yazdı.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da rota Portekiz!
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28 Mart 2023 12:34
Galatasaray, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Gelecek sezon orta sahada sıkıntı yaşamamak için bu bölgeye bir takviye yapmayı planlayan Sarı-kırmızılı takım, aradığı oyuncuyu ise Portekiz Ligi'nde buldu.

Portekiz basınından O Jogo, Galatasaray'ın Portekiz'de Boavista forması giyen Gaius Makouta ile ilgilendiğini yazdı.

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine takımın defansif orta sahasına transfer yapmaya karar verdiği ve bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Gaius Makouta'ı istediği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fransa altyapısı sonrası İrlanda ve Yunanistan'da kısa süre forma giyen Makouta, 2017'de Covilha'ya transfer olarak Portekiz'e gelmişti. Braga B ve Bulgaristan'da Beroe maceraları yaşayan Gaius Makouta, 2021'de 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Boavista kadrosuna katıldı.

Bu sezon Boavista Teknik Direktörü Petit'nin vazgeçilmez ismi konumuna gelen 25 yaşındaki orta saha, şu ana kadar toplam 29 maçta foram giyerken 4 asistlik skor katkısı yaptı. Fransa'da Beaumont'ta dünyaya gelen Gaius Makouta, düzenli olarak Kongo Milli Takımı forması da giymekte. 

 

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