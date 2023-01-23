Galatasaray'da pozitif enerji!

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kazanmaya ve rekorlar kırmaya devam ederken, bu tablo Florya'da değişen iklim sayesinde geldi.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde süper yıldızlar bir araya gelmesine rağmen arkadaşlık üst düzeye çıkarken, oyuncular birbirleriyle vakit geçirmeye başladı. Genç teknik adamın oyuncularla kurduğu samimi ilişki ile beraber her futbolcusuna bir şekilde dokunması, pozitif bir tablo meydana getirdi. Buruk iyi niyetle oyuncularının güvenini kazanırken, İstanbul'daki maçlarda karşılaşmadan önce kampa bile girilmedi.



Antalyaspor maçındaki bir kare de kulüptekileri çok etkiledi. Gol sevinci için reklam panosunun üzerine çıkan Icardi'nin düşmemesi, Rashica'nın onu arkasından tutması, bu arkadaşlığın bir karesi olarak değerlendirildi.



ÖRNEK BİR TABLO



Ligde ve kupada üst üste 12. kez kazanan Cim-Bom'da Okan Buruk, 1959'dan sonra üst üste 12 resmi maç kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde 5 maç daha kazanırsa Beşiktaş'ın 1959-1960 sezonundaki 13 maçlık galibiyet serisini de geçmiş olacak.



İZİN YAPTI, PARİS'E GİTTİ



Cim-Bom'un yıldız ismi Mauro Icardi, Antalya maçının ardından Paris'e gitti. Sarı-kırmızılılarda oynamayanlar ya da az süre alanlar dün antrenmana çıkarken, diğerleri tatil yaptı. Sarı-kırmızılılar bugün de izin yapacak ve Giresun maçının hazırlıklarına salı günü 18.00'de gerçekleştireceği idmanla devam edecek.



Galatasaray, kadınların 9-0'lık galibiyetini, sosyal medya hesabından, "Benzer mutluluklar, benzer sevinçler" diye duyurdu.





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