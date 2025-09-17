17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Galatasaray'da Osimhen sürprizi

Sakatlığında ciddi bir iyileşme görülen, Eintracht Frankfurt maçına çıkması beklenen Victor Osimhen, sürpriz bir şekilde son antrenmanda yer almadı.

calendar 17 Eylül 2025 11:40 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 12:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Osimhen sürprizi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perşembe akşamı oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
 
Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra yoğun tedavi süreci geçiren ve ayak bileğindeki ağrıları devam eden Osimhen, kritik karşılaşma öncesi yapılan son çalışmada takımdan ayrı kaldı. 

Ayak bileği bağlarında gerilme ve kanama tespit edilen Osimhen'in kontrollerinde ciddi bir iyileşme kaydedildiği görüldü ancak Nijeryalı yıldız, riske edilmemek için son antrenmanda takımla çalışmadı.

Bugüne kadar Eintracht Frankfurt maçında 11'de olması beklenen Osimhen'in Almanya'ya götürülmesi konusunda son kararı sağlık heyeti verecek.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
