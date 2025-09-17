Galatasaray 'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perşembe akşamı oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra yoğun tedavi süreci geçiren ve ayak bileğindeki ağrıları devam eden Osimhen, kritik karşılaşma öncesi yapılan son çalışmada takımdan ayrı kaldı.



Ayak bileği bağlarında gerilme ve kanama tespit edilen Osimhen'in kontrollerinde ciddi bir iyileşme kaydedildiği görüldü ancak Nijeryalı yıldız, riske edilmemek için son antrenmanda takımla çalışmadı.



Bugüne kadar Eintracht Frankfurt maçında 11'de olması beklenen Osimhen'in Almanya'ya götürülmesi konusunda son kararı sağlık heyeti verecek.