29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
14:30
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Galatasaray'da Osimhen'in son durumu

Victor Osimhen'in Liverpool maçında ilk 11'de olup olmayacağı son antrenmanda netlik kazanacak. Oynayamazsa forvette Mauro Icardi ya da Barış Alper Yılmaz görev yapacak.

Liverpool maçının provasını Alanya'da yapan Galatasaray ilk kez beşli savunma denedi.

Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo'yu birlikte oynatan Okan Buruk, kenarlarda Roland Sallai ve Eren Elmalı'yı kullandı.

Bu defans kurgusunu bozmayı düşünmeyen deneyimli hoca, forvetini ise henüz belirlemedi. Alanyaspor maçında çok az süre alan Victor Osimhen'in son antrenmanda durumuna bakılacak.


AĞRI HİSSEDERSE İLK 11'E ALINMAYACAK

Nijeryalı golcü, ağrı hissederse ilk 11'e alınmayacak. Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi- Barış Alper Yılmaz ikilisinden biri forvette tercih edilecek. Frankfurt deplasmanına Barış Alper'le çıkan Okan Buruk, Süper Lig'de ileri uçta Icardi'ye şans veriyor.

LIVERPOOL MAÇINA TURPİN

Galatasaray'ın 30 Eylül Salı günü sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile oynayacağı maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Saat 22.00'de başlayacak müsabakada tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak. Video yardımcı hakem koltuğunda Jerome Brisard oturacak. Brisard'ın yardımcılığını ise Mathieu Vernice yapacak. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
