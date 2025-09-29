Galatasaray'da Osimhen'in son durumu

Liverpool maçının provasını Alanya'da yapan Galatasaray ilk kez beşli savunma denedi.
Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo'yu birlikte oynatan Okan Buruk, kenarlarda Roland Sallai ve Eren Elmalı'yı kullandı.
Bu defans kurgusunu bozmayı düşünmeyen deneyimli hoca, forvetini ise henüz belirlemedi. Alanyaspor maçında çok az süre alan Victor Osimhen'in son antrenmanda durumuna bakılacak.
AĞRI HİSSEDERSE İLK 11'E ALINMAYACAK
Nijeryalı golcü, ağrı hissederse ilk 11'e alınmayacak. Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi- Barış Alper Yılmaz ikilisinden biri forvette tercih edilecek. Frankfurt deplasmanına Barış Alper'le çıkan Okan Buruk, Süper Lig'de ileri uçta Icardi'ye şans veriyor.
LIVERPOOL MAÇINA TURPİN
Galatasaray'ın 30 Eylül Salı günü sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile oynayacağı maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Saat 22.00'de başlayacak müsabakada tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak. Video yardımcı hakem koltuğunda Jerome Brisard oturacak. Brisard'ın yardımcılığını ise Mathieu Vernice yapacak.
