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Galatasaray'da Osimhen bereketi: 100 milyon TL!

Golcü futbolcu için 9 bin 999 TL'den satışa çıkan ürün seti 10 bin taraftara ulaştı. 100 milyon TL gelir elde edildi.

calendar 02 Ağustos 2025 14:02 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Osimhen bereketi: 100 milyon TL!
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Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Victor Osimhen bugün taraftarının önüne RAMS Park'ta çıkmaya hazırlanırken, ona özel çıkartılan ürünlere büyük ilgi var.

Yönetim ise bu ürünlerden büyük gelir bekliyor. Kulübün YouTube kanalında milyonların gelişini takip ettiği Osimhen'e özel GS Store'de 100 bin adet set üretildi. 'Solo Il Gala (Sadece Galatasaray)' sloganıyla satışa sunulan bu özel kutuda Osimhen forması, atkısı ve maskesi yer alıyor. 9 bin 999 TL olan bu ürün kapış kapış satılıyor.

G.Saray taraftarı ürünlere büyük ilgi gösterirken, özel dizayn edilen kutu için bugün satış patlaması bekleniyor. Rams Park'a Osimhen ve Sane için akın edecek olan taraftarların, bu ürünlerde rekor kırması bekleniyor. 100 bin adet olarak üretilen forma setinden şimdiden 10 bin sayısına ulaşıldığı ve 100 milyon TL'nin kasaya girdiği öğrenildi.

REKOR HEDEF 1.5 MİLYON


Geçen sezon tarihi bir dönemi geride bırakan ve toplam 1 milyon forma satışına ulaşan sarı-kırmızılılar, yeni bir rekor için yola çıkıyor. Osimhen ve Leroy Sane gibi iki büyük oyuncuyu takıma kazandıran yönetim, yeni dönemde 1.5 milyon forma satışı için yola çıktı.

"HER EVDE OLMALI!"

Başkan Özbek, satışa çıkan Osimhen ürünleri için şunu söyledi: "İçinde Osimhen'in kaleme aldığı bir yazı mevcut. Bu kutunun hatıra olarak her Galatasaraylının evinde bulunması gerektiğini düşünüyorum." 

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