Galatasaray'da orta sahaya iki aday!

Galatasaray'da ara transferde sportif direktör Sensibile'nin önerisiyle Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar, şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. Dolayısıyla sezon sonunda bonservisinin alınması gibi bir plan söz konusu değil ve 6 numara arayışları kaldığı yerden devam ediyor. Bu doğrultuda sportif danışman Luis Campos'un Fransa Ligi'nde yakından tanıdığı bir başka isim daha gündeme geldi. Nice'le 1 yıllık daha kontratı olan 26 yaşındaki Brezilyalı ön libero Danilo Barbosa, artık forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, Sambacı'nın Nice'le iplerini tamamen koparması halinde bu transferi bitirmeye çalışacak. Campos, Danilo'nun transfer süreciyle bizzat ilgileniyor.



Menajerine mesaj yolladı



Gündemdeki bir diğer ön libero adayı ise Rusya'dan. Lokomotiv Moskova forması giyen 20 yaşındaki Fransız futbolcu Alexis Beka Beka, 6 milyon Euro bonservisle transfer olduğu kulübünden ayrılma ihtimalini gözden geçiriyor. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ülkeyi terk etme planı yapan oyunculardan biri olan Beka Beka, Campos tarafından yakından takip ediliyor. Luis Campos'un, genç oyuncunun menajeriyle irtibata geçtiği ve "Rusya'dan ayrılmak isterseniz, sizi Galatasaray 'da görmek isteriz" mesajını gönderdiği öğrenildi. 1.78 boyundaki Beka Beka, ön liberonun yanı sıra stoper olarak da görev yapabiliyor ve Rus kulübüyle 2026'ya kadar kontratı var.



26 yaşındaki Brezilyalı ön libero Danilo Barbosa, artık forma şansı bulamadığı Nice'ten ayrılmak istiyor. 20 yaşındaki Fransız ön libero Alexis Beka Beka da Rusya'dan ayrılması halinde, İstanbul'un yolunu tutabilir.





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