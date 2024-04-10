Galatasaray'da orta sahaya Cajuste

Galatasaray, Napoli forması giyen 24 yaşındaki orta sahası Jens Cajuste'yi gündemine aldı.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da orta sahaya Cajuste
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10 Nisan 2024 13:24
Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda orta saha oyuncuları Tanguy Ndombele ve Sergio Oliveira ile yolları ayırmayı düşünüyor.

CAJUSTE İÇİN BİLGİ ALINDI

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Napoli'nin 24 yaşındaki orta sahası Jens Cajuste için bilgi aldı.

Cajuste, sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Fransız temsilcisi Reims'ten Napoli'ye transfer olmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

ABD asıllı İsveçli orta saha Cajuste, bu sezon 29 maçta 1027 dakika görev yaptı ve sadece 1 asist kaydetti.

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