Galatasaray'da Oliveira krizi; işte istediği tazminat

Galatasaray'da Sergio Oliveira açmazı bir türlü sona ermiyor.
Spor Gecesi Digital'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetiminin son fesih teklifleri de Sergio Oliveira tarafından geri çevrildi. 2 yıllık maaşının tamamını tazminat olarak talep eden Sergio Oliveira, kulüp yönetiminden gelen 1 yıllık maaşının üzerindeki tazminat teklifini de geri çevirdi.
Şu ana kadar kendisine gelen transfer tekliflerini de geri çeviren Sergio Oliveira, toplam 5.5 milyon euro'luk maaşından daha azını almayacağını iletti.
Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Spor Gecesi Digital'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetiminin son fesih teklifleri de Sergio Oliveira tarafından geri çevrildi. 2 yıllık maaşının tamamını tazminat olarak talep eden Sergio Oliveira, kulüp yönetiminden gelen 1 yıllık maaşının üzerindeki tazminat teklifini de geri çevirdi.
Şu ana kadar kendisine gelen transfer tekliflerini de geri çeviren Sergio Oliveira, toplam 5.5 milyon euro'luk maaşından daha azını almayacağını iletti.
Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
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