Galatasaray'da Oliveira krizi; işte istediği tazminat

Sergio Oliveira, Galatasaray'ın fesih teklifini kabul etmedi ve kalan 2 yıllık maaşının tamamını talep etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Oliveira krizi; işte istediği tazminat
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02 Eylül 2024 00:22
Son güncelleme 02 Eylül 2024 00:23
Galatasaray'da Sergio Oliveira açmazı bir türlü sona ermiyor.

Spor Gecesi Digital'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetiminin son fesih teklifleri de Sergio Oliveira tarafından geri çevrildi. 2 yıllık maaşının tamamını tazminat olarak talep eden Sergio Oliveira, kulüp yönetiminden gelen 1 yıllık maaşının üzerindeki tazminat teklifini de geri çevirdi.

Şu ana kadar kendisine gelen transfer tekliflerini de geri çeviren Sergio Oliveira, toplam 5.5 milyon euro'luk maaşından daha azını almayacağını iletti.

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

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