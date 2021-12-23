Galatasaray'da Okan Kocuk geri dönüyor

Galatasaray, sezon başında Giresunspor'a kiralık olarak gönderdiği kalecisi Okan Kocuk'u geri çağırma kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Okan Kocuk geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2021 12:01
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle kaleye geçen İsmail Çipe, performansıyla geçerli not alamadı. Mart'tan önce dönmesi zor görünen Muslera'nın yokluğunda kaleyi sağlama almak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon başında kiralık olarak Giresun'a gönderdiği Okan Kocuk'u geri çağırma kararı aldı.

Okan'ın sözleşmesinde geri çağırma maddesi bulunmamasına rağmen daha önce Galatasaray'a yardımcı oluruz şeklinde açıklama yapan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray'ın yönetiminden gelen talebi olumlu karşıladı.

KALE MALİYETSİZ HALLEDİLECEK

Devre arasında takıma takviye yapmak için bütçe ayıran Başkan Burak Elmas ve yönetimi, böylelikle kaleci sorununu para harcamadan çözecek. Böylelikle Okan, yarım sezonun ardından yuvasına dönmüş olacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.