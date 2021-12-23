Galatasaray'da Okan Kocuk geri dönüyor

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle kaleye geçen İsmail Çipe, performansıyla geçerli not alamadı. Mart'tan önce dönmesi zor görünen Muslera'nın yokluğunda kaleyi sağlama almak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon başında kiralık olarak Giresun'a gönderdiği Okan Kocuk'u geri çağırma kararı aldı.



Okan'ın sözleşmesinde geri çağırma maddesi bulunmamasına rağmen daha önce Galatasaray'a yardımcı oluruz şeklinde açıklama yapan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray'ın yönetiminden gelen talebi olumlu karşıladı.



KALE MALİYETSİZ HALLEDİLECEK



Devre arasında takıma takviye yapmak için bütçe ayıran Başkan Burak Elmas ve yönetimi, böylelikle kaleci sorununu para harcamadan çözecek. Böylelikle Okan, yarım sezonun ardından yuvasına dönmüş olacak.





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