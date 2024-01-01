Ara transferde kadrosunu güçlendirmek adına temaslarda bulunan Galatasaray, iki kilit bölgeye odaklanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, orta saha ve sol bek için adaylarını belirledi: Renato Sanches ve Locko
Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Cim Bom, şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Renato Sanches için harekete geçti.
GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
Bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan Portekizli orta saha oyuncusu için girişimler başlayacak. İtalyan ekibinin performansından memnun kalmadı ve yollarını ayırmayı düşündüğü deneyimli oyuncunun devre arasında yapılacak bir operasyon ile transfer edilmesi hedefleniyor.
26 yaşındaki yıldız oyuncunun İtalyan takımı ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı gelen haber arasında yer alıyor.
BURUK VE KURMAYLARI BEKLİYOR
Galatasaray'ın bir diğer hedefi ise sol bek olacak. Sarı-Kırmızılılar, Angelino'nun yetersiz performansı sonrasında bu bölgeye mutlaka bir takviye yapacak. Listede pek çok isim bulunurken gündeme gelen isim yeniden Locko oldu.
Fransa'da Brest forması giyen 21 yaşındaki savunmacı için ilk etapta kulübünün ikna edilmesi ve bonservis konusunda orta yol bulunması bekleniyor. Özellikle teknik ekip, Fransız oyuncuyu kadrosunda görmeyi dört gözle bekliyor.
Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Cim Bom, şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Renato Sanches için harekete geçti.
GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
Bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan Portekizli orta saha oyuncusu için girişimler başlayacak. İtalyan ekibinin performansından memnun kalmadı ve yollarını ayırmayı düşündüğü deneyimli oyuncunun devre arasında yapılacak bir operasyon ile transfer edilmesi hedefleniyor.
26 yaşındaki yıldız oyuncunun İtalyan takımı ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı gelen haber arasında yer alıyor.
BURUK VE KURMAYLARI BEKLİYOR
Galatasaray'ın bir diğer hedefi ise sol bek olacak. Sarı-Kırmızılılar, Angelino'nun yetersiz performansı sonrasında bu bölgeye mutlaka bir takviye yapacak. Listede pek çok isim bulunurken gündeme gelen isim yeniden Locko oldu.
Fransa'da Brest forması giyen 21 yaşındaki savunmacı için ilk etapta kulübünün ikna edilmesi ve bonservis konusunda orta yol bulunması bekleniyor. Özellikle teknik ekip, Fransız oyuncuyu kadrosunda görmeyi dört gözle bekliyor.