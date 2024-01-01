Galatasaray'da Okan Buruk'un istediği 2 yıldız!

Ara transfer döneminde merkez orta saha ve sol bek takviyelerini gerçekleştirmeye odaklanmış Galatasaray, iki önemli hedefe kilitlenmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'da teknik ekip, eksik bölgeler için belirlenen isimlerin kadroya katılmasını dört gözle bekliyor. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un istediği 2 yıldız!
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01 Ocak 2024 10:01
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek adına temaslarda bulunan Galatasaray, iki kilit bölgeye odaklanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, orta saha ve sol bek için adaylarını belirledi: Renato Sanches ve Locko

Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Cim Bom, şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Renato Sanches için harekete geçti.

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan Portekizli orta saha oyuncusu için girişimler başlayacak. İtalyan ekibinin performansından memnun kalmadı ve yollarını ayırmayı düşündüğü deneyimli oyuncunun devre arasında yapılacak bir operasyon ile transfer edilmesi hedefleniyor.

26 yaşındaki yıldız oyuncunun İtalyan takımı ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı gelen haber arasında yer alıyor.

BURUK VE KURMAYLARI BEKLİYOR

Galatasaray'ın bir diğer hedefi ise sol bek olacak. Sarı-Kırmızılılar, Angelino'nun yetersiz performansı sonrasında bu bölgeye mutlaka bir takviye yapacak. Listede pek çok isim bulunurken gündeme gelen isim yeniden Locko oldu.

Fransa'da Brest forması giyen 21 yaşındaki savunmacı için ilk etapta kulübünün ikna edilmesi ve bonservis konusunda orta yol bulunması bekleniyor. Özellikle teknik ekip, Fransız oyuncuyu kadrosunda görmeyi dört gözle bekliyor. 

 
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