Galatasaray'da Okan Buruk'un en büyük kozu Mauro Icardi!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor deplasmanında özellikle son dönemde performansını üst düzeye çıkaran Mauro Icardi'ye güveniyor.
Sarı kırmızılı takımın, Alanya deplasmanındaki en büyük kozu Arjantinli süperstar olacak.
Son 3 lig maçında 4 gol, 2 asiste imza atan Icardi, Süper Kupa'da da henüz 49.saniyede golü atarak rekor kırmıştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan 31 yaşındaki golcü, 25 kez fileleri havalandırırken, 11 de asist yaptı.
Sarı kırmızılı takımın, Alanya deplasmanındaki en büyük kozu Arjantinli süperstar olacak.
Son 3 lig maçında 4 gol, 2 asiste imza atan Icardi, Süper Kupa'da da henüz 49.saniyede golü atarak rekor kırmıştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan 31 yaşındaki golcü, 25 kez fileleri havalandırırken, 11 de asist yaptı.
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