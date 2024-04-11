Galatasaray'da Okan Buruk'un en büyük kozu Mauro Icardi!

Galatasaray'ın Alanyaspor maçındaki en büyük kozu Mauro Icardi olacak. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un en büyük kozu Mauro Icardi!
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11 Nisan 2024 11:55
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor deplasmanında özellikle son dönemde performansını üst düzeye çıkaran Mauro Icardi'ye güveniyor.

Sarı kırmızılı takımın, Alanya deplasmanındaki en büyük kozu Arjantinli süperstar olacak.

Son 3 lig maçında 4 gol, 2 asiste imza atan Icardi, Süper Kupa'da da henüz 49.saniyede golü atarak rekor kırmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan 31 yaşındaki golcü, 25 kez fileleri havalandırırken, 11 de asist yaptı.

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