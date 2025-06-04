Galatasaray'da Okan Buruk, tarih yazdı

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk tarihi bir başarıya imza attı. Üst üste 3 şampiyonluğa imza atan Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.
Futbolculuk döneminde Galatasaray'da 7 şampiyonluk kazanan Buruk, hoca olarak da 3 şampiyonluğu hanesine yazdırdı.
51 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 10 lig zaferi elde etti. Okan Buruk, RAMS Başakşehir'le lig şampiyonluğu da kazandı.
HER YERDE ZİRVEDE
Başarılı futbol adamı; futbolcu ve teknik direktör olarak Galatasaray'da 5 defa da Türkiye Kupası kaldırdı. Okan Buruk, Beşiktaş'ta futbolcu, Akhisarspor'da da takenik direktör olarak Türkiye Kupası'na uzandı.
Buruk Galatasaray ile TFF Süper Kupası'nı da teknik adam olarak kazandı. Sarı- kırmızılı futbol adamı, futbolculuk döneminde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferiyle de zirveye çıkmıştı. Okan Buruk oyunculuğunda A Milli Takım'da 2002 Dünya Kupası'nda da üçüncülük yaşadı.
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