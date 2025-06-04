Galatasaray'da Okan Buruk, tarih yazdı

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak 10 lig şampiyonluğu ve sayısız kupayla Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

calendar 04 Haziran 2025 15:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk, tarih yazdı
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Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk tarihi bir başarıya imza attı. Üst üste 3 şampiyonluğa imza atan Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

Futbolculuk döneminde Galatasaray'da 7 şampiyonluk kazanan Buruk, hoca olarak da 3 şampiyonluğu hanesine yazdırdı. 

51 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 10 lig zaferi elde etti. Okan Buruk, RAMS Başakşehir'le lig şampiyonluğu da kazandı.



HER YERDE ZİRVEDE

Başarılı futbol adamı; futbolcu ve teknik direktör olarak Galatasaray'da 5 defa da Türkiye Kupası kaldırdı. Okan Buruk, Beşiktaş'ta futbolcu, Akhisarspor'da da takenik direktör olarak Türkiye Kupası'na uzandı.

Buruk Galatasaray ile TFF Süper Kupası'nı da teknik adam olarak kazandı. Sarı- kırmızılı futbol adamı, futbolculuk döneminde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferiyle de zirveye çıkmıştı. Okan Buruk oyunculuğunda A Milli Takım'da 2002 Dünya Kupası'nda da üçüncülük yaşadı. 


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