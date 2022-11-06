Galatasaray'da Okan Buruk ilki yaşadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbiden zaferle ayrıldı.



Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Sarı-kırmızılı takım, Buruk yönetimindeki ilk derbiyi galibiyetle tamamladı.



Okan Buruk, ayrıca Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş karşısında ligde ilk kez galibiyet gördü.



Galatasaray'da futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Milot Rashica, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Emmin Bayram da Süper Lig'deki ilk derbilerinde galibiyet sevinci yaşadı.



