Galatasaray'da Okan Buruk'a doğum günü hediyesi

Galatasaray 'ı üst üste üç kez Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde kulüp tarihine geçen Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı camianın efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

Başarılı teknik adamla ilgili yönetim cephesinde önemli bir gelişme yaşanmak üzere.

BAŞKAN ÖZBEK BİZZAT DEVREDE

Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Okan Buruk'la yola devam etmekte kararlı. Alınan bilgilere göre Başkan Dursun Özbek, sözleşme uzatma görüşmelerini bizzat yürütüyor. Görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve deneyimli çalıştırıcının maaşına ciddi oranda zam yapılacağı belirtiliyor.

Başkan Özbek'in, Mayıs ayında yapılacak seçimlerin ardından görev süresinin 2028'e kadar devam etmesini göz önünde bulundurarak, Okan Buruk'la da aynı tarihe kadar sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜNDE AÇIKLANABİLİR

Eğer tüm detaylarda anlaşma sağlanırsa, 51 yaşına basacağı 19 Ekim tarihinde, yani doğum gününde Okan Buruk için resmi imzanın atılması bekleniyor. Kulüp kaynakları, bu tarihi sembolik olarak seçmeyi düşündüklerini ifade etti.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Galatasaray'ın bu hamleyi hızlandırmasındaki en önemli sebeplerden biri de Avrupa kulüplerinin ilgisi. Başta Serie A ekibi Lazio olmak üzere birçok kulübün Okan Buruk'u yakından takip ettiği biliniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunu beklemeden süreci sonuçlandırmak istiyor.

BAŞARILARLA DOLU BİR DÖNEM

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon şu ana kadar hem Süper Lig'de hem Avrupa'da toplam 10 maça çıktı ve 8 galibiyet elde ederek başarılı grafiğini sürdürdü. Taraftarla güçlü bir bağ kuran Buruk'un takım üzerindeki etkisi, camia içinde de büyük takdir topluyor.