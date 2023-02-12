Galatasaray'da Mertens için karar!

Teknik direktör Okan Buruk'un bankosu olan Dries Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon 6 maç sonra devreye girecek. Sarı-Kırmızılılar yıldız futbolcu hakkında kararını verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mertens için karar!
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12 Şubat 2023 10:01
Galatasaray'da sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Dries Mertens'in opsiyonu 25 maça ilk 11 başlamasına bağlı. Şu ana kadar 19 maça ilk 11'de çıkan tecrübeli oyuncu için opsiyon sorunu söz konusu değil.

Teknik direktör Okan Buruk'un bankosu olan Belçikalı 10 numara, kariyerine 1 sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte devam edecek. Napoli'den bonservisini alarak gelen Mertens'e 1.1 milyon Euro imza parası ödenmişti. 35 yaşındaki yıldız oyuncuya önümüzdeki sezon sadece 2.9 milyon Euro garanti para verilecek.

ICARDI'NİN EN BÜYÜK YARDIMCISI

6 gol-3 asistle Galatasaray'ın lig ve Türkiye Kupası'nda emin adımlarla hedefe ilerlemesine katkı yapan Mertens, hücum hattında tamamladığı İcardi'nin en büyük yardımcısı konumunda.

Yeni transfer Nicolo Zaniolo'yu; Rashica ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte forma rekabetine sokmaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk, 10 numara pozisyonunda Mertens'ten vazgeçmeyecek.

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