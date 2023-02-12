Galatasaray'da Mertens için karar!

Galatasaray'da sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Dries Mertens'in opsiyonu 25 maça ilk 11 başlamasına bağlı. Şu ana kadar 19 maça ilk 11'de çıkan tecrübeli oyuncu için opsiyon sorunu söz konusu değil.



Teknik direktör Okan Buruk'un bankosu olan Belçikalı 10 numara, kariyerine 1 sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte devam edecek. Napoli'den bonservisini alarak gelen Mertens'e 1.1 milyon Euro imza parası ödenmişti. 35 yaşındaki yıldız oyuncuya önümüzdeki sezon sadece 2.9 milyon Euro garanti para verilecek.



ICARDI'NİN EN BÜYÜK YARDIMCISI



6 gol-3 asistle Galatasaray'ın lig ve Türkiye Kupası'nda emin adımlarla hedefe ilerlemesine katkı yapan Mertens, hücum hattında tamamladığı İcardi'nin en büyük yardımcısı konumunda.



Yeni transfer Nicolo Zaniolo'yu; Rashica ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte forma rekabetine sokmaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk, 10 numara pozisyonunda Mertens'ten vazgeçmeyecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ