Galatasaray'da mazeret yok Okan Buruk var

Galatasaray'da bahane üretmeden eksikleri kapattı, kırılmadık rekor bırakmadı... Okan Buruk'lu sarı kırmızılı takım son düzlüğe avantajlı girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da mazeret yok Okan Buruk var
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10 Mart 2024 11:30
Transferler tutmadı, sakatlıklar arttı, takım içinde sorunlar yaşandı fakat Okan Buruk'lu Galatasaray asla pes etmedi.

Sezon içinde karşısına çıkan birçok problemi aşan başarılı hoca, takımını son 10 haftaya liderlik koltuğunda taşıdı.

Barış Alper, Kaan Ayhan ve Berkan'ı joker olarak her bölgede kullanan Buruk, yıldızları da son derece iyi idare ederek hocalığını konuşturdu. F.Bahçe'yle maç fazlasıyla farkı 5 puana çıkaran başarılı hoca, diğer yandan da rekorları kırmayı sürdürdü.

REKORUN TEK SAHİBİ OLACAK

Buruk son olarak Mircea Lucescu'ya ait iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisini egale etti. Milli aradan sonra oynanacak Hatayspor maçını kazanırsa rekorun tek başına sahibi olarak bir kez daha tarihe geçecek.

Okan Buruk, gelecek hafta verilecek arayı Antalya kampıyla geçirecek. 24. şampiyonluk yürüyüşü tam konsantrasyonla sürecek. 

 
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