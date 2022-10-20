Galatasaray'da Mathias Ross alkış aldı!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mathias Ross, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor karşısında ilk kez forma şansı bulurken golünü de atmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mathias Ross alkış aldı!
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20 Ekim 2022 09:48
Galatasaray 'ın yeni transferlerinden Mathias Ross, ilk kez dün akşam 7-0 kazanılan Kastamonuspor maçında forma şansı buldu.

21 yaşındaki Danimarkalı stoper, çıktığı ilk maçta attığı kafa golüyle alkışlandı.

Genç oyuncu maçın ardından, "Galatasaray gibi büyük bir takımda oynadığınız zaman forma için mücadele etmelisiniz. Burada olmaktan çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

Alkışlar Rashica'ya

Galatasaray adına sahanın yıldızı tartışmasız Rashica'ydı. Kosovalı futbolcu, ilk yarıda sol kanatta, ikinci yarıda sağda çok etkiliydi. Perdeyi açan golde vuruşu yapan Rashica, aynı zamanda takımını 4- 0 öne geçiren golü de kaydeden isimdi. 

 
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