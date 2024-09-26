Galatasaray'da Lucas Torreira resitali!

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında evinde Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Lucas Torreira'nın performansı dikkat çetki.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Lucas Torreira resitali!
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26 Eylül 2024 09:35
Son güncelleme 26 Eylül 2024 10:18
UEFA Avrupa Ligi ilk maçında evinde Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Lucas Torreira'nın performansı göz doldurdu.

Sarı kırmızılı takımda dün herkes çok iyiydi. Ancak Torreira tam anlamıyla kusursuz oynadı.

Gelişen PAOK ataklarına duvar ören, takımı hücuma çıkaran 28 yaşındaki yıldız, yüzde 92,4 pas isabetiyle oynadı.

4 ikili mücadele kazanan, 3 uzun pas veren Uruguaylı yıldız ayakta alkışlandı. Maç sonrası, "Önemli bir galibiyet aldık. İyi başlamamız çok önemliydi" ifadesini kullandı.

 


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