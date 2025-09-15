Galatasaray'da Leroy Sane endişesi

14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
1-1
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
1-0
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
2-0
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
1-1
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
1-2
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
2-1
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
2-1
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
0-4
14 Eylül
Burnley-Liverpool
0-1
14 Eylül
M.City-M. United
3-0
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
1-1
14 Eylül
Levante-Real Betis
2-2
14 Eylül
Osasuna-Rayo Vallecano
2-0
14 Eylül
Barcelona-Valencia
6-0
14 Eylül
Roma-Torino
0-1
14 Eylül
Atalanta-Lecce
4-1
14 Eylül
Pisa-Udinese
0-1
14 Eylül
Sassuolo-Lazio
1-0
14 Eylül
AC Milan-Bologna
1-0
14 Eylül
Lille-Toulouse
2-1
14 Eylül
Brest-Paris FC
1-2
14 Eylül
Metz-Angers
1-1
14 Eylül
PSG-Lens
2-0
14 Eylül
Strasbourg-Le Havre
1-0
14 Eylül
Rennes-Lyon
3-1
14 Eylül
Excelsior-S. Rotterdam
0-1
14 Eylül
Heracles-Alkmaar
1-2
14 Eylül
FC Utrecht-FC Groningen
0-1
14 Eylül
Telstar-Fortuna Sittard
1-3
14 Eylül
Elversberg-Dynamo Dresden
2-2
14 Eylül
Greuther Fürth-Kaiserslautern
0-3
14 Eylül
Preussen Muenster-Fortuna Düsseldorf
1-2
14 Eylül
Royal Antwerp-Gent
1-2
14 Eylül
Cercle Brugge-Sporting Charleroi
2-3
14 Eylül
Anderlecht-Genk
1-1
14 Eylül
St.Truiden-Westerlo
0-3
14 Eylül
Ried-Hartberg
0-2
14 Eylül
Rapid Wien-WSG Tirol
4-1
14 Eylül
Sturm Graz-Austria Wien
0-1
14 Eylül
Winterthur-Sion
2-3
14 Eylül
FC Luzern-Young Boys
1-2
14 Eylül
Grasshopper-Lausanne
3-1
14 Eylül
Estrela da Amadora-V. Guimaraes
0-2
14 Eylül
Arouca-Casa Pia AC
0-2
14 Eylül
Braga-Gil Vicente
0-1
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
14 Eylül
Samara-PFC Sochi
2-0
14 Eylül
Baltika-Zenit St. Petersburg
0-0
14 Eylül
FC Rostov-CSKA Moskova
1-0
14 Eylül
Southampton-Portsmouth
0-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
14 Eylül
Virtus Entella-Mantova
1-0
14 Eylül
Sudtirol-Palermo
0-2
14 Eylül
Empoli-Spezia
1-1
14 Eylül
FC Andorra-Cordoba
3-1
14 Eylül
Racing Santander-Cultural Leones
2-4
14 Eylül
Castellon-AD Ceuta FC
3-3
14 Eylül
Sporting Gijon-Burgos CF
2-3
14 Eylül
Granada-Leganes
0-2
14 Eylül
Liefering-SV Austria Salzburg
3-2
14 Eylül
Portimonense-Sporting CP B
1-2
14 Eylül
Maritimo-Vizela
1-1
14 Eylül
Torreense-Pacos de Ferreira
0-0
14 Eylül
FC Porto B-Uniao de Leiria
1-2
14 Eylül
Chaves-Feirense
1-1
14 Eylül
Viborg-AGF
1-2
14 Eylül
FC Nordsjaelland-FC Midtjylland
1-0
14 Eylül
Silkeborg-OB
2-1
14 Eylül
Bryne-Tromsoe
0-2
14 Eylül
Hamarkameratene-Stroemsgodset
1-2
14 Eylül
KFUM-Viking
2-2
14 Eylül
Sarpsborg 08-Sandefjord
2-1
14 Eylül
FK Haugesund-Rosenborg
0-3
14 Eylül
Skeid-Moss
1-1
14 Eylül
Mjoendalen-Lyn
0-1
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
14 Eylül
Motor Lublin-Termalica Nieciecza
1-1
14 Eylül
Legia Warszawa-Radomiak Radom
4-1
14 Eylül
Widzew Lodz-Arka Gdynia
2-0
14 Eylül
Kilmarnock-Celtic
1-2
14 Eylül
Asteras T.-AE Larissa
2-2
14 Eylül
Kifisia FC-Panathinaikos
3-2
14 Eylül
Levadiakos-AEK Athens
0-1
14 Eylül
OFI Crete-PAOK
1-2
14 Eylül
Instituto-Argentinos Juniors
2-0
14 Eylül
Gimnasia LP-Union
1-3
14 Eylül
Rosario Central-Boca Juniors
1-1
15 Eylül
Defensa y Justicia-Club Atletico Platense
1-2
15 Eylül
Tigre-Talleres
0-0
14 Eylül
Red Bull Bragantino-Sport Recife
1-1
14 Eylül
Atletico MG-Santos FC
1-1
14 Eylül
Juventude-Flamengo
0-2
14 Eylül
Sao Paulo-Botafogo RJ
1-0
15 Eylül
Vasco da Gama-Ceara
2-2

Galatasaray'da Leroy Sane endişesi

Galatasaray'da Alman yıldız Leroy Sane, ligde beklentilerin çok altında kaldı. Son haftalardaki etkisiz performansı ve takıma henüz tam uyum sağlayamaması teknik heyet ve camiada endişe yaratıyor

calendar 15 Eylül 2025 09:20
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Leroy Sane endişesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane, Süper Lig'de şu ana kadar sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kaldı.

Sarı-Kırmızılı formayla ligde 5 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi. Toplamda 423 dakika sahada kalan Sane, özellikle son iki haftadaki etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti.

CAMİADA ENDİŞE YARATTI


Taraftarın ve teknik heyetin yüksek beklentilerle izlediği yıldız oyuncunun, fiziksel olarak hazır olmadığı ve henüz takıma tam anlamıyla adapte olamadığı yorumları öne çıkıyor.

Sane'nin düşük temposu, oyun içindeki kopukluğu ve hücumdaki etkisizliği, camiada endişe yaratmış durumda.

Öte yandan, yıldız oyuncunun takıma ve lige uyum sağlamakta zorlandığı görüşü kulüp çevresinde sıkça dile getiriliyor. Teknik ekip, Sane'nin kısa sürede toparlanmasını umarken, taraftarlar da transferde büyük ses getiren yıldızın bir an önce beklenen performansa ulaşmasını bekliyor. Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi doğrultusunda Sane'nin göstereceği gelişim, sezonun geri kalanı için kritik bir önem taşıyor.

ETKİSİZ PERFORMANS

Sane, bugüne kadar 5 Süper Lig maçında boy gösterirken etkisiz bir performans sergiledi. Alman yıldız bu maçlarda sadece 1 gol atıp 1 asist yaptı

423 DAKİKA SAHADA KALDI

Yıldız futbolcu, Gaziantep, Karagümrük ve Kayseri maçlarında 90 dakika sahadaydı. Sane, Rize maçında 83 dakikada Eyüp maçında 70 dakika oynadı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
