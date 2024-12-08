Galatasaray'da kırmızı itirazı! Barış Alper sedyeyle çıktı

Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçın 90+9. dakikasında kırmızı kart bekledi. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem kararını değiştirmedi. Barış Alper sakatlandı.

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Galatasaray'da kırmızı itirazı! Barış Alper sedyeyle çıktı
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08 Aralık 2024 18:12
Son güncelleme 08 Aralık 2024 18:13
Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçın 90+9. dakikasında kırmızı kart bekledi.

Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Rej Manaj, Barış Alper'e faul yaptı. Hakem Manaj'a sarı kart gösterdi.

VAR'ın uyarısıyla Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak kararını değiştirmedi.

Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

 

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