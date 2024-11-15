Galatasaray'da kiralama kararı!

Galatasaray, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz'ü devre arasında kiralamayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da kiralama kararı!
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15 Kasım 2024 09:55
Galalatasaray, geçen sezon başında Borussia Dortmund altyapısından 220 bin euroya kadrosuna kattığı Gökdeniz Gürpüz'ü devre arasında kiralık göndermeyi planlıyor.

Trendyol 1. Lig ve Süper Lig'den bazı takımların 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için şimdiden Galatasaray'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Okan Buruk'un vereceği kararın ardından genç futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

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