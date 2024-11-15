Galatasaray'da kiralama kararı!

Galalatasaray, geçen sezon başında Borussia Dortmund altyapısından 220 bin euroya kadrosuna kattığı Gökdeniz Gürpüz'ü devre arasında kiralık göndermeyi planlıyor.
Trendyol 1. Lig ve Süper Lig'den bazı takımların 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için şimdiden Galatasaray'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.
Okan Buruk'un vereceği kararın ardından genç futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.
Trendyol 1. Lig ve Süper Lig'den bazı takımların 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için şimdiden Galatasaray'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.
Okan Buruk'un vereceği kararın ardından genç futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.