Galatasaray'da kilidi açan isim Morutan

Süper Lig'deki Gaziantep maçında rakip savunmanın kilidini açan ve Galatasaray 'ın 3 puana daha rahat ulaşmasını sağlayan Olimpiu Morutan, Lokomotiv Moskova karşısında da Aslan'ın anahtarı olacak.



Maçın 11'ini açıklayan Fatih Terim, Rumen yıldızı yine forvet arkasında serbest oynatarak skora yakın olmasını sağlayacak. Cicaldau ve Berkan ikilisi de Morutan'ı destekleyerek, takımın hem hücum hem de savunma yükünü üstlenmeye çalışacak.



Gaziantep maçının ikinci yarısına damga vuran Feghouli, bu kez ilk 11'de olacak. İleri uçta Halil görev alacak, sol çizgide yine Kerem görev yapacak. Terim, genç oyuncudan her fırsatta savunma arkasına koşu yaparak Lokomotiv'in defansif dengesini dağıtmak istiyor.

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