Galatasaray'da Kerem Demirbay ayrılmak istiyor

Galatasaray'da formayı Gabriel Sara'ya kaptıran Kerem Demirbay ayrılık kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Kerem Demirbay ayrılmak istiyor
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01 Kasım 2024 11:15
Galatasaray'da sezon başından beri performansını yükseltemeyen Kerem Demirbay ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre Gabriel Sara'nın transferi sonrası kulübeye mahkum olan tecrübeli oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Az süre aldığı için devre arasında Sarı- Kırmızılılar'dan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki oyuncunun yeniden Almanya'ya dönebileceği konuşuluyor.

HER ŞEY KEREM'E BAĞLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da performansını artıramaması durumunda Kerem Demirbay'ın ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta 422 dakika süre aldı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı yaptı.

Galatasaray'da toplamda 56 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 7 gol atarken 9 da asiste imza attı. Kerem Demirbay geçen sezonun başında Leverkusen'den 3.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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