Galatasaray'da Jakobs ve Yunus'tan haber var

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün son durumu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Jakobs ve Yunus'tan haber var
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15 Şubat 2025 12:21
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün son durumu ortaya çıktı.

İki futbolcunun Çaykur Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynayıp oynamayacakları belli oldu.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da aşil tendonunda sıkıntı yaşayan Ismail Jakobs'un Çaykur Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynaması beklenmiyor.

Yunus Akgün'ün ise Çaykur Rizespor maçında riske edilmemesi, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynaması bekleniyor.  

 

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