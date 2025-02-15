Galatasaray'da Jakobs ve Yunus'tan haber var

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün son durumu ortaya çıktı.
İki futbolcunun Çaykur Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynayıp oynamayacakları belli oldu.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da aşil tendonunda sıkıntı yaşayan Ismail Jakobs'un Çaykur Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynaması beklenmiyor.
Yunus Akgün'ün ise Çaykur Rizespor maçında riske edilmemesi, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynaması bekleniyor.
İki futbolcunun Çaykur Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynayıp oynamayacakları belli oldu.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da aşil tendonunda sıkıntı yaşayan Ismail Jakobs'un Çaykur Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynaması beklenmiyor.
Yunus Akgün'ün ise Çaykur Rizespor maçında riske edilmemesi, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynaması bekleniyor.
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