Galatasaray'da Jakobs tam isabet

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Ismail Jakobs, kısa sürede kalitesini gösterdi.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da Jakobs tam isabet
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27 Eylül 2024 12:11
Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Ismail Jakobs, kalitesini kısa sürede ortaya koydu.

Sol kulvarı komple kullanan, Yunus Akgün'e alan açan ve savunmada arkadaşlarının açığını kapatan Senegalli oyuncu, Galatasaray'ın oyununun değerli bir parçası oldu.

Jakobs, 10'da 6 ikili mücadele kazanma, 2 top kapma, 3 uzaklaştırma ile savunma; 1 şut ve 2 şut pasıyla hücum görevlerini yerine getirdi. 

 
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