Galatasaray'da imza: Beknaz

Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da imza: Beknaz
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18 Eylül 2023 17:49
Son güncelleme 18 Eylül 2023 17:56
Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Akademi futbolcumuz Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır"

Galatasaray'ın U19 Takım'ında forma giyen Beknaz, çıktığı 35 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

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