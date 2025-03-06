Galatasaray'da iki yıldıza dev zam!

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı. Ancak son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle iki futbolcunun sözleşmesi için resmi duyuru yapılmadı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki yıldıza dev zam!
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06 Mart 2025 09:29
Galatasaray'da istenen sonuçlar gelmeyince iç transferdeki anlaşmalar da açıklanmadı.

Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz ile anlaştı. İki milli futbolcu, yeni sözleşmelere imza attı ve yıllık ücretleri 3 milyon euro seviyelerine çıktı.

Galatasaray'da iki futbolcu için fotoğraf çekimi dahi yapıldı ancak takımda yaşanan düşüş ve bu oyuncuların performansının tartışılması nedeniyle gelebilecek tepkiler nedeniyle resmi duyuru yapılmadı.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Galatasaray'da bu sezon 38 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

Abdülkerim Bardakcı ise 37 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

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