Galatasaray'da hedef 5 maç ve kupa!

Galatasaray, nisan ayında 5 maça çıkacak. Ligde oynayacağı tüm maçları kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'da da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupayı müzesine götürmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef 5 maç ve kupa!
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27 Mart 2024 09:07
Son güncelleme 27 Mart 2024 09:11
Galatasaray, milli maçlar için verilen arada Antalya'da kampa girdi.

Sarı-kırmızılılar, milli maçın ardından ilk maçına 2 Nisan'da Hatayspor karşısında çıkacak. Galatasaray, nisan ayında ligde ve Süper Kupa'da toplam 5 maça çıkacak.

Milli ara sonrası ilk olarak 2 Nisan'da Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray, daha sonra 7 Nisan'da Süper Kupa'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile kupa mücadelesi verecek.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından ligde 15 Nisan'da Alanya deplasmanına gidecek. 21 Nisan'da sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek Okan Buruk'un ekibi, nisan ayı fikstürünü 28 Nisan'daki Adana Demirspor deplasmanında noktalayacak.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu 5 maçtan da galibiyetle ayrılmak ve müzesine bir kupa daha götürmek istiyor.

Galatasaray'ın milli ara sonrası nisan ayı fikstürü

2 Nisan: Galatasaray - Hatayspor
7 Nisan: Galatasaray - Fenerbahçe (Süper Kupa)
15 Nisan: Alanyaspor - Galatasaray
21 Nisan: Galatasaray - Pendikspor
28 Nisan Adana Demirspor - Galatasaray

4 MAÇI KALACAK

Galatasaray'ın nisan ayından sonra ligde 4 maçı kalacak. Sarı-kırmızılılar, sırasıyla; Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor ile karşılaşacak.

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