Galatasaray'da Hakim Ziyech forma bekliyor!

Galatasaray'da sakatlığını tamamen atlatan Hakim Ziyech, Bayern maçında Okan Buruk'tan forma bekleyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Hakim Ziyech forma bekliyor!
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23 Ekim 2023 09:24
Son güncelleme 23 Ekim 2023 09:34
Büyük umutlarla takıma katılan Hakim Ziyech, Bayern Münih maçıyla birlikte sahalara dönecek.

Sakatlığı ve maç eksiği bulunan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, son dönemde ise formasından uzak kaldı.

Aslan'ın hocası Okan Buruk, öğrencisiyle ilgili olarak, "Bayern Münih maçında kadromuzda olacak" dedi.

Eğer bir aksilik olmaz ise Ziyech'in, ikinci devrede süre alabileceği bilgisine ulaşıldı.

Faslı yıldız, 3 maçta 177 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asist ile oynadı.

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