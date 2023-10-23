Galatasaray'da Hakim Ziyech forma bekliyor!

Büyük umutlarla takıma katılan Hakim Ziyech, Bayern Münih maçıyla birlikte sahalara dönecek.



Sakatlığı ve maç eksiği bulunan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, son dönemde ise formasından uzak kaldı.



Aslan'ın hocası Okan Buruk, öğrencisiyle ilgili olarak, "Bayern Münih maçında kadromuzda olacak" dedi.



Eğer bir aksilik olmaz ise Ziyech'in, ikinci devrede süre alabileceği bilgisine ulaşıldı.



Faslı yıldız, 3 maçta 177 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asist ile oynadı.



