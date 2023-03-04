Galatasaray'da Haji Wright için kritik gün!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transferlere devam etmenin planlarını yapıyor.



Devre arasında kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan sarı-kırmızılılar forvet hattını kuvvetlendirmek istiyor. Aslan transferin son günü yaklaşırken hücum hattını güçlendirmek için görüşmelerini sürdürüyor.



Devre arası için artık tek hedef Haji Wright. Antalyasporlu oyuncu için kırmızıbeyazlı kulübün yöneticileriyle temaslar iyice sıklaştı.



Galatasaray ilk olarak 4 milyon euro ve 2 oyuncu önermişti. Antalyaspor rakamın yükseltilmesini ve 2 oyuncudan birinin Yunus Akgün olmasını talep etmişti.



Ancak Cimbom'un hocası Okan Buruk, Yunus Akgün'ün kesinlikle takımda tutulacağını belirtti. Bunun üzerine teklif değişti.



BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK



Galatasaray'ın yeni teklifinde rakam 5 milyon euro'ya yükseltildi. Takas edilecek oyuncular da Yusuf Demir ve Emre Taşdemir olarak belirlendi.



Yusuf daha önce başka bir takıma gitmeyeceğini belirtmişti. Emre de Sivasspor'un önerisini reddetmiş ve Cimbom'da kalmıştı.



İki oyuncunun tavrı da merak edilirken bugün kritik olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin son bir görüşme gerçekleştirecek.



24 yaşında Haji Wright'ın Cimbom'a transferi olumlu veya olumsuz olarak netleşecek. ABD'li oyuncunun bonservis değeri 3.4 milyon euro olarak biliniyor.



Wright, bu sezon 16 maçta forma giyerken rakip kaleye 10 gol kaydetti.





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