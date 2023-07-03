Galatasaray'da Günay Güvenç için karar zamanı!

Fernando Muslera'nın arkasında yedek bekleyecek bir kaleci isteyen Galatasaray'da Günay Güvenç ismi ön plana çıkarken son kararın verilmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Günay Güvenç için karar zamanı!
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03 Temmuz 2023 10:55
Fernando Muslera'nın arkasına yerli bir yedek kaleci arayan Galatasaray, Doğan Alemdar ve Günay Güvenç isimleri üzerinde yoğunlaşmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, son kararını ise Günay'dan yana kullanmıştı. Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki file bekçisi konusunda nihai karar bu hafta verilecek.

Eğer onay verilirse tecrübeli eldivenin transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

 
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