Galatasaray'da Günay Güvenç için karar zamanı!

Fernando Muslera'nın arkasına yerli bir yedek kaleci arayan Galatasaray, Doğan Alemdar ve Günay Güvenç isimleri üzerinde yoğunlaşmıştı.
Sarı-Kırmızılılar, son kararını ise Günay'dan yana kullanmıştı. Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki file bekçisi konusunda nihai karar bu hafta verilecek.
Eğer onay verilirse tecrübeli eldivenin transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-Kırmızılılar, son kararını ise Günay'dan yana kullanmıştı. Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki file bekçisi konusunda nihai karar bu hafta verilecek.
Eğer onay verilirse tecrübeli eldivenin transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.