

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ



camiası, bugün Kayserispor ile oynanacak maçtave'nun yokluğunda'dan umutlu... Skor katkısı verse de oyuna etkisi az olan oyuncudan çıkış isteniyor.Eksikler nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Galatasaray'da ilk kez bir lig maçında hem Mauro İcardi hem de Kerem Aktürkoğlu, sahadaki yerini alamayacak. Arjantinli oyuncu dinlenme sürecine girerken, Kerem de cezalı duruma düştü.İcardi ve Kerem'in yokluğunda Kayserispor maçında gözler Wilfried Zaha'da olacak. Büyük umutlarla transfer edilen Zaha, henüz beklentileri karşılamadı. 7 gol-3 asistle skor katkısı veren Fildişi Sahilli oyuncu, tabelayı değiştirse de oyuna ağırlığını koyamadı.Sol açıkta Kerem'i aratan Zaha, hücumda özellikle Icardi ile uyum yakalayamadı. 31 yaşındaki futbolcu, eksiklerin çok olduğu Kayserispor maçında Aslan'ın en önemli kozu. Taraftarlar, Zaha'dan patlama bekliyor.Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha, Halil.