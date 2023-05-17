Galatasaray'da gelecek sezonun kombine biletleri tükendi!

Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kombine biletlerini şimdiden tüketti.
Kulübün sosyal medya hesabından, taraftarların ilgisi için teşekkür mesajı geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz Büyük Galatasaray Taraftarı!" ifadeleri kullanıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından, taraftarların ilgisi için teşekkür mesajı geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz Büyük Galatasaray Taraftarı!" ifadeleri kullanıldı.