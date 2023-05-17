Galatasaray'da gelecek sezonun kombine biletleri tükendi!

Gelecek sezon kombinelerinin tükendiğini açıklayan Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gelecek sezonun kombine biletleri tükendi!
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17 Mayıs 2023 11:08
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 11:25
Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kombine biletlerini şimdiden tüketti.

Kulübün sosyal medya hesabından, taraftarların ilgisi için teşekkür mesajı geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz Büyük Galatasaray Taraftarı!" ifadeleri kullanıldı.

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