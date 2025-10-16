Galatasaray'da forma Kaan Ayhan'a

Galatasaray, milli aranın ardından Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takımda bu maç öncesi savunmadaki eksiklikler dikkat çekiyor.
Galatasaray'da Davinson Sanchez, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Wilfried Singo'nun da sakatlığı bulunuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmadaki eksiklikler nedeniyle bu maçta Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Kaan Ayhan'a forma vermeyi planlıyor.
Mario Lemina ve Kaan Ayhan arasında kararsız kalan Okan Buruk, Lemina'nın milli takımda oynaması nedeniyle Gabonlu futbolcu yerine Kaan Ayhan'ı oynatmaya karar verdi.
Sarı-kırmızılı takımda bu maç öncesi savunmadaki eksiklikler dikkat çekiyor.
Galatasaray'da Davinson Sanchez, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Wilfried Singo'nun da sakatlığı bulunuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmadaki eksiklikler nedeniyle bu maçta Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Kaan Ayhan'a forma vermeyi planlıyor.
Mario Lemina ve Kaan Ayhan arasında kararsız kalan Okan Buruk, Lemina'nın milli takımda oynaması nedeniyle Gabonlu futbolcu yerine Kaan Ayhan'ı oynatmaya karar verdi.