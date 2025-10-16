16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
5-1
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-3
16 Ekim
Mirassol-Internacional
3-1
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
0-2
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
3-1
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
1-1

Galatasaray'da forma Kaan Ayhan'a

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçında stoperde Kaan Ayhan'a forma vermeyi planlıyor.

calendar 16 Ekim 2025 09:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da forma Kaan Ayhan'a
Galatasaray, milli aranın ardından Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımda bu maç öncesi savunmadaki eksiklikler dikkat çekiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Wilfried Singo'nun da sakatlığı bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmadaki eksiklikler nedeniyle bu maçta Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Kaan Ayhan'a forma vermeyi planlıyor.

Mario Lemina ve Kaan Ayhan arasında kararsız kalan Okan Buruk, Lemina'nın milli takımda oynaması nedeniyle Gabonlu futbolcu yerine Kaan Ayhan'ı oynatmaya karar verdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
