Galatasaray'da final sendromu: 3 hayati maçı da kaybetti!

Lig şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yenilerek büyük bir üzüntü yaşayan Galatasaray'ın 'final sendromu' dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon üç kulvardaki üç hayati maçını da kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6. ve son haftaya son 16 turu için avantajlı giren Galatasaray, Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilince grup üçüncülüğüne düştü ve Kupa 2'ye yöneldi.
Aslan, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda; İstanbul'daki ilk maçta Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Tamam-devam niteliği taşıyan deplasmandaki rövanşı ise 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Avrupa defterini şubat ayında noktalamak zorunda kaldı.
SÜPER KUPA HÜKMEN
Süper Lig'deki final derbisi de Galatasaray için büyük hayal kırıklığı oldu; Fenerbahçe deplasmanda 10 kişiyle kazandı; gözler sezonun gerçek finaline, Konyaspor maçına çevrildi.
Okan Buruk'un öğrencilerini bu sezon güldüren tek final; Şanlıurfa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği, hükmen kazanılan Süper Kupa maçı oldu.
EYVAH KONYASPOR!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cimbom'a şampiyonluk için 1 puan yani beraberlik yetecek.
Ancak son 3 sezonda alınan sonuçlar, camiayı korkutuyor. Aslan, pazar günü karşılaşacağı Konyaspor'u dış sahada en son 2019-20 sezonunda, 6 Ocak 2020'de mağlup etti: 0-3.
Sonraki 3 maçın tamamını ev sahibi yeşil-beyazlılar kazanırken; serinin 5 Ocak 2021'de başlayan ve 4-3 biten maçında Konyaspor'u İsmail Kartal çalıştırıyordu; hakem de son derbiyi yöneten Arda Kardeşler'di.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon üç kulvardaki üç hayati maçını da kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6. ve son haftaya son 16 turu için avantajlı giren Galatasaray, Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilince grup üçüncülüğüne düştü ve Kupa 2'ye yöneldi.
Aslan, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda; İstanbul'daki ilk maçta Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Tamam-devam niteliği taşıyan deplasmandaki rövanşı ise 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Avrupa defterini şubat ayında noktalamak zorunda kaldı.
SÜPER KUPA HÜKMEN
Süper Lig'deki final derbisi de Galatasaray için büyük hayal kırıklığı oldu; Fenerbahçe deplasmanda 10 kişiyle kazandı; gözler sezonun gerçek finaline, Konyaspor maçına çevrildi.
Okan Buruk'un öğrencilerini bu sezon güldüren tek final; Şanlıurfa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği, hükmen kazanılan Süper Kupa maçı oldu.
EYVAH KONYASPOR!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cimbom'a şampiyonluk için 1 puan yani beraberlik yetecek.
Ancak son 3 sezonda alınan sonuçlar, camiayı korkutuyor. Aslan, pazar günü karşılaşacağı Konyaspor'u dış sahada en son 2019-20 sezonunda, 6 Ocak 2020'de mağlup etti: 0-3.
Sonraki 3 maçın tamamını ev sahibi yeşil-beyazlılar kazanırken; serinin 5 Ocak 2021'de başlayan ve 4-3 biten maçında Konyaspor'u İsmail Kartal çalıştırıyordu; hakem de son derbiyi yöneten Arda Kardeşler'di.