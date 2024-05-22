Galatasaray'da final sendromu: 3 hayati maçı da kaybetti!

Galatasaray, bu sezonki en kritik karşılaşmalarda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray, tamam-devam maçlarında rakiplerine boyun eğdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da final sendromu: 3 hayati maçı da kaybetti!
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22 Mayıs 2024 11:10
Lig şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yenilerek büyük bir üzüntü yaşayan Galatasaray'ın 'final sendromu' dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon üç kulvardaki üç hayati maçını da kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6. ve son haftaya son 16 turu için avantajlı giren Galatasaray, Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilince grup üçüncülüğüne düştü ve Kupa 2'ye yöneldi.

Aslan, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda; İstanbul'daki ilk maçta Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Tamam-devam niteliği taşıyan deplasmandaki rövanşı ise 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Avrupa defterini şubat ayında noktalamak zorunda kaldı.

SÜPER KUPA HÜKMEN

Süper Lig'deki final derbisi de Galatasaray için büyük hayal kırıklığı oldu; Fenerbahçe deplasmanda 10 kişiyle kazandı; gözler sezonun gerçek finaline, Konyaspor maçına çevrildi.

Okan Buruk'un öğrencilerini bu sezon güldüren tek final; Şanlıurfa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği, hükmen kazanılan Süper Kupa maçı oldu.

EYVAH KONYASPOR!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cimbom'a şampiyonluk için 1 puan yani beraberlik yetecek.

Ancak son 3 sezonda alınan sonuçlar, camiayı korkutuyor. Aslan, pazar günü karşılaşacağı Konyaspor'u dış sahada en son 2019-20 sezonunda, 6 Ocak 2020'de mağlup etti: 0-3.

Sonraki 3 maçın tamamını ev sahibi yeşil-beyazlılar kazanırken; serinin 5 Ocak 2021'de başlayan ve 4-3 biten maçında Konyaspor'u İsmail Kartal çalıştırıyordu; hakem de son derbiyi yöneten Arda Kardeşler'di. 

 
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