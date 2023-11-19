Galatasaray'da Fernando Muslera kararı!

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın kontratıyla ilgili henüz somut bir adım atmazken Uruguaylı kaleci ile görüşme adına devre arasının beklendiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Fernando Muslera kararı!
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19 Kasım 2023 09:38
Son güncelleme 19 Kasım 2023 09:47
2011'den beri forma giydiği Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın kontratıyla ilgili henüz somut bir adım atılmadı.

37 yaşındaki file bekçisiyle devre arasında bir görüşme yapılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, sözleşme yenilemek için Nando'dan ciddi bir ücret indirimi talep edecek.

Galatasaray'dan senelik 2.5 milyon Euro kazanan Muslera'ya maksimum 1.5 milyon Euro'luk bir sözleşme teklifi yapılması düşünülüyor. Tecrübeli eldivenin 2-3 yıllık yeni bir mukaveleye "Evet" demeye hazır olduğu da gelen haberler arasında. 

 
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