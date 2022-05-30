Galatasaray'da artık tüm gözler 11 Haziran'da yapılacak olan Seçimli Genel Kurul'da…Adaylar artık çalışmalarını hızlandırırken Dursun Özbek seçilmesi durumunda Sportif A.Ş.'de görev yapacağını açıkladığı, Erden Timur önderliğinde önemli ve dikkat çekecek bir hamleye imza attı.Kulübe verdiği sponsorluk destekleri ile dikkat çeken Timur'un önerisiyle sarı kırmızılılar gayrimenkul, dijitalleşme, mağazacılık başta olmak üzere birçok farklı alanda geliştirdikleri tüm projeler için Türkiye'nin en güvenilir, bağımsız değerleme kurumlarından fizibilite raporları çıkarıp bunları üyelerle paylaşma kararı aldı.Dursun Özbek ve ekibi 'Galatasaray'ın geleceği' adını verdikleri projeler için ayrı ayrı Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası'na resmen başvurdu ve fizibilite çalışması yaptırdı.Ve bu projeler için de ilk rapor sarı kırmızılı kulübün gayrimenkulleriyle ilgili olarak çıktı. Riva, Florya Metin Oktay Tesisleri, Kemerburgaz başta olmak üzere, Mecidiyeköy'deki otel, Galatasaray Adası ve basketbol salonunun aralarında yer aldığı kulübün 6 taşınmazı ile alakalı Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, yaptığı detaylı inceleme ve çalışmalar sonrasında düzenlediği raporu resmi olarak Özbek'e iletti.Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, Özbek ekibinin 'Gayrimenkul' dosyası altında sunduğu projelerden Galatasaray Kulübü'nün en az 8.5-9 milyar TL'lik değer, gelir elde edebileceğini raporunda belirtti. Şimdi Dursun Özbek ve yönetimi fizibilite raporu ile birlikte büyük bir lansman yaparak tüm detayları üyelerle paylaşıp anlatacak.Projelerde Basketbol Salonu, Galatasaray Adası ve Kemerburgaz tesis yatırımı olarak planlandı. Diğer 3 taşınmaz yani Florya, Riva ve Mecidiyeköy'deki otel projesi ise mülkün geliştirilip satılması şeklinde organize edildi. Dijitalleşme başta olmak üzere diğer projeler için de yine fizibilite raporları üyelere aktarılacak.