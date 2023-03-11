Galatasaray'da depremzedeler için tarihi gece!

Galatasaray camiası depremzedeler için anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi.
Sarı-kırmızılıların, özel koleksiyon parçalarının sergilenip yeni sahiplerini bulduğu açık artırma Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Galatasaray'ın düzenlediği müzayedede toplamda 17 milyon 780 bin TL toplandı.
Galatasaray tarihindeki önemli isimlerin yanı sıra Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi önemli isimlerin imzalı formaları da müzayedede satıldı.
İŞTE GALATASARAY'IN MÜZAYEDESİNDE YAŞANANLAR
Dursun Özbek: "Buradan toplanan tamamen depremzedelere destek amaçlı kalıcı konutlar için harcayacağımız paranın başlangıç noktasıydı. Böyle bir müzayede ile bu kampanyayı açmak çok iyi oldu. Devam edeceğiz. İnşallah kısa sürede 250 konut ve 10 okul hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum. Taraftarımıza, bu konuda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."
Erden Timur: "Hem konteyner kent yapıyoruz, toplam 1000 adet. 500 tane kulübümüz bağışlıyor. Bunun dışında 250 kalıcı konut yapacağız. Yaklaşık 400 Milyon TL gibi bir bedeli olacak. Bunun planlaması da yapılıyor. Topyekün bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın içinde Galatasaray olarak biz de varız. 5-6 ay sonra da bizim Galatasaray olarak başlatacağımız konut projesi de başlamış olacak. İnşallah 10 tane okulu da yakın zamanda yapmaya başlayacağız"
Fernando Muslera'nın 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi maç forması 1 milyon 200 bin TL'ye satıldı.
Tüm takım imzalı Arda Turan'ın milli takım forması 1 milyon TL'ye satıldı.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın 20 yıl sonra gelen şampiyonluk forması 175 bin TL'ye satıldı.
Ocak 2000'de Florya'yı ziyaret eden Gazanfer Özcan'a hediye edilen forma 1 milyon 100 bin TL'ye Erden Timur'a satıldı.
1999-2000 sezonuna ait Fatih Terim de dahil tüm takım imzalı forması 1 milyon 200 bin TL'ye satıldı.
Emre Aşık'ın 2002 Dünya Kupası'nda giydiği forması ve topu 800 bin TL'ye Erden Timur'a satıldı.
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Avrupa madalyaları 250 bin TL karşılığında satıldı.
Berke Turgan'ın madalyaları 150 bin TL'ye satıldı.
Ayetullah Emin tarafından çizilen Galatasaray logosunun orijinal çizimi 500 bin TL'ye satıldı.
Henry Onyekuru'nun deplasmanda 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçındaki forması 400 bin TL'ye satıldı.
Okan Buruk'un 1995-96 sezonu Türkiye Kupası Finali formasını 2 milyon 300 bin TL karşılığında Erden Timur satın aldı.
Okan Buruk: "11 yaşımda bu formayı giymeye başladım, birçok başarı kazandım ancak Souness'ın diktiği bayraktan dolayı o kupa finalindeki formam değerli bir hale geldi. Çok fazla formam yoktu aslında ancak hikayesinden dolayı bu formayı bağışlamak istedim. Alana hayırlı olsun."
18. şampiyonluğu temsilen, imzalı Ayhan Akman forması 750 bin TL'ye Ali Yüce tarafından satın alındı.
İmzalı Volkan Demirel forması 500 bin TL'ye Bora Bahçetepe tarafından Acun Ilıcalı adına satın alındı.
UEFA Kupası zaferindeki maç biletlerini 200 bin TL karşılığında Yasin Akkanat satın aldı.
Erkek Basketbol Takımı'nın imzalı formasını Erden Timur, 200 bin TL'ye satın aldı.
Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2014 EuroLeague Women final topu 275 bin TL'ye satıldı.
Olimpik sporcu Ecem Güzel'in forması 200 bin TL karşılığında Metin Öztürk'e satıldı.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın imzalı forması, 500 bin TL'ye Mesude Özbek'e satıldı.
1999-2000 sezonunda Gheorghe Hagi'nin giydiği imzalı forma 650 bin TL'ye satıldı.
Dorukhan Toköz'ün forması 100 bin TL'ye satıldı.
Erden Timur, Cevad Prekazi imzalı Neuchatel Xamax maçında giyilen forma ve futbol topunu 500 Bin TL'ye satın aldı.
Kerem Aktürkooğlu'nun Başakşehir maçındaki hat-trick yaptığı top 300 bin TL'ye satıldı.
Tüm takım imzalı Emre Taşdemir'in forması 350 bin TL'ye satıldı.
Merhum Ahmet Çalık'ın forması 110 bin TL'ye satıldı.
Didier Drogba formasını Ramazan Çoban adına 500 bin TL karşılığında Dursun Özbek satın aldı.
İmzalı Cristiano Ronaldo formasını 500 bin TL'ye Mehmet Özbek satın aldı.
Lionel Messi'nin formasını 800 bin TL'ye Metin Öztürk satın aldı.
Hatayspor'un 2021-22 sezonu forması 275 Bin TL'ye Erden Timur satın aldı.
Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında giyeceği özel formayı açık arttırmada 1 milyon TL karşılığında Dursun Özbek satın aldı. Forma, Galatasaray müzesine bağışlanacak.
Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar, Birlikte 1905, bugün depremzedelere desteğini tüm gücüyle gösterdiği yardım kampanyasıdır. Bugün bu kampanyamızın startını birlikte veriyoruz. Birlikte 1905, ilk etapta depremden zarar gören kardeşlerimize devam ettirerek arttırmaya odaklanacaktır."
Dursun Özbek: "Yaşadığımız süreç, geçtiğimiz bir ay, Galatasaray'ın insan gücünün yanı sıra yüksek planlama ve koordinasyon kabiliyetinin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Galatasaray Spor Kulübü olarak, sporun iyileştirici ve harekete geçirici gücünü tüm zor anlarda ülkemizin yararına kullanma amacındayız."
Dursun Özbek: "Yaptığımızla yetinmeyeceğiz. Galatasaray azla yetinmez. Galatasaray hep fazlasını ister. Galatasaray hep başarının en yüksek seviyesini ister. Bu manada da depremin yaralarını sarmak için en iyisini, en fazlasını yapacağız."
Dursun Özbek: "Kalıcı konutları yaptık, bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri de eğitim. Eğitimin yapılabilmesi çok önemli, okul ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanı ile de görüştüm. Galatasaray'daki bölgedeki faaliyetlerinde ne kadar önde olduğunu gördüğü için aradığını söyledi ve okul için destek verip veremeyeceğimizi sordu. Hiç düşünmeden, 10 tane okulu biz yapacağız dedim. 6 derslikli, 8 derslikli yapılar. Sayın Milli Eğitim Bakanı'na bu sözü verdim."
Dursun Özbek: "Konteyner geçici bir çözümdür. Bölgenin esas ihtiyacı kalıcı konut. Sayın Bakanıma Galatasaray olarak 250 konut yapılacağına dair söz verdim. Ben camiama ve taraftarıma güveniyorum. Böyle bir felaket karşısında Galatasaray bütünleşecektir. Ülkesine ve devletine yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır diye söz verdim."
Dursun Özbek: "Galatasaray Spor Kulübü olarak, böyle bir felaketle karşılaşan vatandaşlarımıza yardım etmek için yola çıkmıştık. Bu 1 haftada, 2 haftada, 3 haftada biten bir olay değil. Bunun bir sürekliliği var. Bir süreç bu. Galatasaray bu sürecin içinde her zaman olacak. En iyi şekilde herkesin, bütün Galatasaraylılar'ın gurur duyacağı şekilde olacak. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere önce bölgeye 500 konteyner olarak çalışmalara başladık. Destekçilerimizden yardım edilmesi istendi. Sevinerek söylüyorum, çok büyük ilgi gördü. Şu anda 500'ı bölgeye sevk edeceğiz. Bir kısmını Gaziantep'e bir kısmını Maraş'a sevk edeceğiz"
Dursun Özbek: "Depremin birinci günü kriz masası oluşturduk ve bölgeye nasıl yardım edebiliriz en süratli bir şekilde bölgeye intikal ettik. Amacımız bölgenin ihtiyacını tespit edebilmek ve gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaktı. Bölgenin ihtiyacının tespitin yanında, gönderilen yardımın dağıtılması için organize olmak gerekiyordu orada. Önce Hatay'da daha sonra da Maraş'ta çok büyük depolar tuttuk. Buradan temin ettiğimiz vasıtalarla oraya gönderilen malzemelerin gereken araç desteğini verdik. Gururla söylüyorum, Galatasaray gönüllüleri orada bu işin Galatasaray'a yakışan bir şekilde bu görevlerini ifa ettiler. A Takım'ın otobüsünün yanında, 25 tane de ayrıca otobüs, içinde yardım edecek insanları da koyarak bölgeye intikal etti. 1000'e yakın depremzedeyi bölgeden o anda çıkardık."
Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar bugün burada yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için düzenlediğimiz müzayedede bir aradayız. 6 Şubat'ta ülkemiz çok büyük bir felaketle tanıştı. Ülkenin yaklaşık yüzde 20'si çok büyük bir deprem felaketiyle karşılaştı. 15 milyona yakın kardeşimiz bu felaketle muhatap oldu. İfade ederken, insanların üzüntüsünü belirtmesi için kelimeleri seçmeye çalışıyorum, bölgeyi gezmiş birisi olarak, oradaki felaketin anlatılması mümkün değildir. Bir depremden öte bir şey. Büyük bir felaket. Televizyondan ekranlarından gördüğümüz sahneler, yeteri kadar anlatmıyor. Orayı görmek bambaşka bir durum olduğunu görüyorsunuz. Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."
Dursun Özbek: "Galatasaray Spor Kulübü, bu büyük felaketten etkilenen insanlara yardımlarını sürdürüyor. Bir ülkenin yüzde 15'i yıkılmış gibi düşünün. Her konuda olduğu gibi Galatasaray bu konuda da öncülerden oldu, gururluyuz."
Dursun Özbek: "Devletimizin o bölgedeki çalışmalarına destek olmak amacıyla desteklerimizi sürdürüyoruz, Erden Bey dün oradaydı. Taraftarlarımızdan bize gelen objeleri burada açık arttırmada satıp insanlarımıza destek olacağız."
Sarı-kırmızılıların, özel koleksiyon parçalarının sergilenip yeni sahiplerini bulduğu açık artırma Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Galatasaray'ın düzenlediği müzayedede toplamda 17 milyon 780 bin TL toplandı.
Galatasaray tarihindeki önemli isimlerin yanı sıra Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi önemli isimlerin imzalı formaları da müzayedede satıldı.
İŞTE GALATASARAY'IN MÜZAYEDESİNDE YAŞANANLAR
Dursun Özbek: "Buradan toplanan tamamen depremzedelere destek amaçlı kalıcı konutlar için harcayacağımız paranın başlangıç noktasıydı. Böyle bir müzayede ile bu kampanyayı açmak çok iyi oldu. Devam edeceğiz. İnşallah kısa sürede 250 konut ve 10 okul hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum. Taraftarımıza, bu konuda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."
Erden Timur: "Hem konteyner kent yapıyoruz, toplam 1000 adet. 500 tane kulübümüz bağışlıyor. Bunun dışında 250 kalıcı konut yapacağız. Yaklaşık 400 Milyon TL gibi bir bedeli olacak. Bunun planlaması da yapılıyor. Topyekün bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın içinde Galatasaray olarak biz de varız. 5-6 ay sonra da bizim Galatasaray olarak başlatacağımız konut projesi de başlamış olacak. İnşallah 10 tane okulu da yakın zamanda yapmaya başlayacağız"
Fernando Muslera'nın 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi maç forması 1 milyon 200 bin TL'ye satıldı.
Tüm takım imzalı Arda Turan'ın milli takım forması 1 milyon TL'ye satıldı.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın 20 yıl sonra gelen şampiyonluk forması 175 bin TL'ye satıldı.
Ocak 2000'de Florya'yı ziyaret eden Gazanfer Özcan'a hediye edilen forma 1 milyon 100 bin TL'ye Erden Timur'a satıldı.
1999-2000 sezonuna ait Fatih Terim de dahil tüm takım imzalı forması 1 milyon 200 bin TL'ye satıldı.
Emre Aşık'ın 2002 Dünya Kupası'nda giydiği forması ve topu 800 bin TL'ye Erden Timur'a satıldı.
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Avrupa madalyaları 250 bin TL karşılığında satıldı.
Berke Turgan'ın madalyaları 150 bin TL'ye satıldı.
Ayetullah Emin tarafından çizilen Galatasaray logosunun orijinal çizimi 500 bin TL'ye satıldı.
Henry Onyekuru'nun deplasmanda 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçındaki forması 400 bin TL'ye satıldı.
Okan Buruk'un 1995-96 sezonu Türkiye Kupası Finali formasını 2 milyon 300 bin TL karşılığında Erden Timur satın aldı.
Okan Buruk: "11 yaşımda bu formayı giymeye başladım, birçok başarı kazandım ancak Souness'ın diktiği bayraktan dolayı o kupa finalindeki formam değerli bir hale geldi. Çok fazla formam yoktu aslında ancak hikayesinden dolayı bu formayı bağışlamak istedim. Alana hayırlı olsun."
18. şampiyonluğu temsilen, imzalı Ayhan Akman forması 750 bin TL'ye Ali Yüce tarafından satın alındı.
İmzalı Volkan Demirel forması 500 bin TL'ye Bora Bahçetepe tarafından Acun Ilıcalı adına satın alındı.
UEFA Kupası zaferindeki maç biletlerini 200 bin TL karşılığında Yasin Akkanat satın aldı.
Erkek Basketbol Takımı'nın imzalı formasını Erden Timur, 200 bin TL'ye satın aldı.
Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2014 EuroLeague Women final topu 275 bin TL'ye satıldı.
Olimpik sporcu Ecem Güzel'in forması 200 bin TL karşılığında Metin Öztürk'e satıldı.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın imzalı forması, 500 bin TL'ye Mesude Özbek'e satıldı.
1999-2000 sezonunda Gheorghe Hagi'nin giydiği imzalı forma 650 bin TL'ye satıldı.
Dorukhan Toköz'ün forması 100 bin TL'ye satıldı.
Erden Timur, Cevad Prekazi imzalı Neuchatel Xamax maçında giyilen forma ve futbol topunu 500 Bin TL'ye satın aldı.
Kerem Aktürkooğlu'nun Başakşehir maçındaki hat-trick yaptığı top 300 bin TL'ye satıldı.
Tüm takım imzalı Emre Taşdemir'in forması 350 bin TL'ye satıldı.
Merhum Ahmet Çalık'ın forması 110 bin TL'ye satıldı.
Didier Drogba formasını Ramazan Çoban adına 500 bin TL karşılığında Dursun Özbek satın aldı.
İmzalı Cristiano Ronaldo formasını 500 bin TL'ye Mehmet Özbek satın aldı.
Lionel Messi'nin formasını 800 bin TL'ye Metin Öztürk satın aldı.
Hatayspor'un 2021-22 sezonu forması 275 Bin TL'ye Erden Timur satın aldı.
Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında giyeceği özel formayı açık arttırmada 1 milyon TL karşılığında Dursun Özbek satın aldı. Forma, Galatasaray müzesine bağışlanacak.
Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar, Birlikte 1905, bugün depremzedelere desteğini tüm gücüyle gösterdiği yardım kampanyasıdır. Bugün bu kampanyamızın startını birlikte veriyoruz. Birlikte 1905, ilk etapta depremden zarar gören kardeşlerimize devam ettirerek arttırmaya odaklanacaktır."
Dursun Özbek: "Yaşadığımız süreç, geçtiğimiz bir ay, Galatasaray'ın insan gücünün yanı sıra yüksek planlama ve koordinasyon kabiliyetinin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Galatasaray Spor Kulübü olarak, sporun iyileştirici ve harekete geçirici gücünü tüm zor anlarda ülkemizin yararına kullanma amacındayız."
Dursun Özbek: "Yaptığımızla yetinmeyeceğiz. Galatasaray azla yetinmez. Galatasaray hep fazlasını ister. Galatasaray hep başarının en yüksek seviyesini ister. Bu manada da depremin yaralarını sarmak için en iyisini, en fazlasını yapacağız."
Dursun Özbek: "Kalıcı konutları yaptık, bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri de eğitim. Eğitimin yapılabilmesi çok önemli, okul ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanı ile de görüştüm. Galatasaray'daki bölgedeki faaliyetlerinde ne kadar önde olduğunu gördüğü için aradığını söyledi ve okul için destek verip veremeyeceğimizi sordu. Hiç düşünmeden, 10 tane okulu biz yapacağız dedim. 6 derslikli, 8 derslikli yapılar. Sayın Milli Eğitim Bakanı'na bu sözü verdim."
Dursun Özbek: "Konteyner geçici bir çözümdür. Bölgenin esas ihtiyacı kalıcı konut. Sayın Bakanıma Galatasaray olarak 250 konut yapılacağına dair söz verdim. Ben camiama ve taraftarıma güveniyorum. Böyle bir felaket karşısında Galatasaray bütünleşecektir. Ülkesine ve devletine yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır diye söz verdim."
Dursun Özbek: "Galatasaray Spor Kulübü olarak, böyle bir felaketle karşılaşan vatandaşlarımıza yardım etmek için yola çıkmıştık. Bu 1 haftada, 2 haftada, 3 haftada biten bir olay değil. Bunun bir sürekliliği var. Bir süreç bu. Galatasaray bu sürecin içinde her zaman olacak. En iyi şekilde herkesin, bütün Galatasaraylılar'ın gurur duyacağı şekilde olacak. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere önce bölgeye 500 konteyner olarak çalışmalara başladık. Destekçilerimizden yardım edilmesi istendi. Sevinerek söylüyorum, çok büyük ilgi gördü. Şu anda 500'ı bölgeye sevk edeceğiz. Bir kısmını Gaziantep'e bir kısmını Maraş'a sevk edeceğiz"
Dursun Özbek: "Depremin birinci günü kriz masası oluşturduk ve bölgeye nasıl yardım edebiliriz en süratli bir şekilde bölgeye intikal ettik. Amacımız bölgenin ihtiyacını tespit edebilmek ve gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaktı. Bölgenin ihtiyacının tespitin yanında, gönderilen yardımın dağıtılması için organize olmak gerekiyordu orada. Önce Hatay'da daha sonra da Maraş'ta çok büyük depolar tuttuk. Buradan temin ettiğimiz vasıtalarla oraya gönderilen malzemelerin gereken araç desteğini verdik. Gururla söylüyorum, Galatasaray gönüllüleri orada bu işin Galatasaray'a yakışan bir şekilde bu görevlerini ifa ettiler. A Takım'ın otobüsünün yanında, 25 tane de ayrıca otobüs, içinde yardım edecek insanları da koyarak bölgeye intikal etti. 1000'e yakın depremzedeyi bölgeden o anda çıkardık."
Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar bugün burada yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için düzenlediğimiz müzayedede bir aradayız. 6 Şubat'ta ülkemiz çok büyük bir felaketle tanıştı. Ülkenin yaklaşık yüzde 20'si çok büyük bir deprem felaketiyle karşılaştı. 15 milyona yakın kardeşimiz bu felaketle muhatap oldu. İfade ederken, insanların üzüntüsünü belirtmesi için kelimeleri seçmeye çalışıyorum, bölgeyi gezmiş birisi olarak, oradaki felaketin anlatılması mümkün değildir. Bir depremden öte bir şey. Büyük bir felaket. Televizyondan ekranlarından gördüğümüz sahneler, yeteri kadar anlatmıyor. Orayı görmek bambaşka bir durum olduğunu görüyorsunuz. Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."
Dursun Özbek: "Galatasaray Spor Kulübü, bu büyük felaketten etkilenen insanlara yardımlarını sürdürüyor. Bir ülkenin yüzde 15'i yıkılmış gibi düşünün. Her konuda olduğu gibi Galatasaray bu konuda da öncülerden oldu, gururluyuz."
Dursun Özbek: "Devletimizin o bölgedeki çalışmalarına destek olmak amacıyla desteklerimizi sürdürüyoruz, Erden Bey dün oradaydı. Taraftarlarımızdan bize gelen objeleri burada açık arttırmada satıp insanlarımıza destek olacağız."