Galatasaray'da DeAndre Yedlin veda etti

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Newcastle'dan transfer edilen DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı.



David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaştı. ABD'li sağ bek, ülkesinin takımlarından İnter Miami'ye transfer olmak için ülkesine gitti.



Haziran 2023'e kadar Sarı-Kırmızılı ekip ile sözleşmesi bulunan Yedlin, bu sezon çıktığı 23 maçta skora katkı veremezken, vasatın üstüne çıkamamıştı.



