Galatasaray'da bir yıl sonra yeniden: Icardi

Şampiyonlar Ligi'nde altı golle krallık koltuğunda oturan Victor Osimhen, uzun bir aradan sonra Mauro Icardi ile birlikte sahada olacak.

İki yıldız, en son geçen sezon oynanan 7 Kasım 2024'te Tottenham karşılaşmasında yan yana forma giymişti.

BAĞLANTI OYUNCUSU ICARDI

Teknik heyet, bu karşılaşmada Icardi'yi Osimhen'in hemen arkasında, bağlantı oyuncusu rolünde değerlendirmeyi planlıyor.

Takımın hücum hattında daha yaratıcı bir düzen hedeflenirken, Icardi'nin yapıcı ve kucaklayıcı tavırları da takdir topluyor.

Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre Arjantinli golcü, saha içi liderliği ve takım arkadaşlarına olan desteği nedeniyle özel bir ödülle onurlandırılacak. Osimhen ve Icardi'nin yeniden bir araya gelmesi, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.