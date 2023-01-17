Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu, Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere oynadığı futbolla'ü unutturdu.Adana Demir'de geçirdiği başarılı kiralık döneminden sonra Galatasaray'a dönen Yunus Akgün sezon başının vazgeçilmez ismiydi. Ancak formasını önce'ya kaybetti.Ardından rotasyona Barış Alper Yılmaz da girdi. Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere oynadığı futbolla Yunus Akgün'ü unutturdu. Ancak Okan Buruk, Yunus'tan da vazgeçmiş değil.