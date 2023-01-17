Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere oynadığı futbolla Yunus Akgün'ü unutturdu.
Adana Demir'de geçirdiği başarılı kiralık döneminden sonra Galatasaray'a dönen Yunus Akgün sezon başının vazgeçilmez ismiydi. Ancak formasını önce Milot Rashica'ya kaybetti.
OKAN BURUK, YUNUS'TAN VAZGEÇMİŞ DEĞİL
Ardından rotasyona Barış Alper Yılmaz da girdi. Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere oynadığı futbolla Yunus Akgün'ü unutturdu. Ancak Okan Buruk, Yunus'tan da vazgeçmiş değil.
Adana Demir'de geçirdiği başarılı kiralık döneminden sonra Galatasaray'a dönen Yunus Akgün sezon başının vazgeçilmez ismiydi. Ancak formasını önce Milot Rashica'ya kaybetti.
OKAN BURUK, YUNUS'TAN VAZGEÇMİŞ DEĞİL
Ardından rotasyona Barış Alper Yılmaz da girdi. Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere oynadığı futbolla Yunus Akgün'ü unutturdu. Ancak Okan Buruk, Yunus'tan da vazgeçmiş değil.