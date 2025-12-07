Galatasaray'da Barış Alper beke Yunus sağa

Galatasaray 'da sakatlığını atlatmaya başlayan Yunus Akgün, teknik ekibi sevindirirken, Okan Buruk takımın hücum kurgusunda yeni planlar yapıyor.

KANATTA YUNUS-SANE İKİLİSİ

Tecrübeli teknik direktör, sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta Leroy Sane ikilisini görevlendirmeyi planlıyor.

Bu hamleyle Galatasaray'ın kanat hücum gücünün artması hedefleniyor.

BEKLERDE DÜZENLEMELER

Sağ bek pozisyonu yeniden Sallaiye teslim edilirken, takımın jokeri Barış Alper ise Jakobs ya da Eren'in dönmesine kadar sol bekte görev yapacak.

Buruk, bu rotasyonla hem savunmayı hem hücumu dengede tutmayı amaçlıyor.

YUNUS'TAN ETKİLİ DÖNÜŞ

Samsunspor maçının son anlarında takımına asist kazandıran Yunus Akgün, formunu ve katkısını sahaya yansıtıyor.

Teknik ekip, genç yıldızın bu çıkışını Monaco maçına da taşımayı hedefliyor.

Galatasaray, önümüzdeki kritik karşılaşmalara Yunus'un dönüşüyle daha dinamik bir kanat hattıyla çıkacak.