Galatasaray'da ayrılık sırası Babel'de!

Galatasaray'da sezon başında Portekiz'den kiralık olarak getirilen Gustavo Assunçao, takımına geri gönderilirken, sıra Ryan Babel'e geldi.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcu için ABD'den taliplerin olduğu belirtildi.



Aslan'ın, 35 yaşındaki sol kanat oyuncusunun satışından ise 500 bin Euro civarında gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.





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