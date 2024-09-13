Galatasaray'da ayrılık: Halil Dervişoğlu

Gaziantep FK, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da ayrılık: Halil Dervişoğlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2024 09:25
Son güncelleme 13 Eylül 2024 09:32
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gaziantep FK, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

MAAŞINI GAZİANTEP ÖDEYECEK

Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Oyuncunun maaşının tamamını Gaziantep ekibi ödeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Oyuncunun menajeri resmi işlemler için İstanbul'a geldi. İmzalar transferin son günü olan bugün atılacak.

Halil Dervişoğlu, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hatayspor'da geçirmişti. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery