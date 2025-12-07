Galatasaray'da avantajlı fikstür başlıyor!

Süper Lig'de art arda zorlu sınavlardan geçen Galatasaray , hem Fenerbahçe hem de Samsunspor karşılaşmalarından istediği sonuçları alarak liderlik koltuğunu korumayı başardı.

Bu kritik süreçten başarıyla çıkan Sarı-Kırmızılılar, şimdi çok daha elverişli bir döneme adım atıyor.

11 MAÇLIK YOĞUN PERİYOT BEKLİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı ligde önümüzdeki haftalarda toplam 11 maçlık önemli bir maraton bekliyor.

Bu süreçte alınacak sonuçlar, şampiyonluk yarışındaki dengeleri büyük ölçüde belirleyecek.

DEPLASMAN YÜKÜ NEREDEYSE YOK

Bu periyodun Galatasaray adına en büyük avantajı, deplasman yükünün oldukça sınırlı olması.

Aslan, söz konusu 11 mücadelenin yalnızca 3'ünü İstanbul dışında, kalan 8 maçını ise İstanbul'da oynayacak.

Böylece takım hem seyahat yorgunluğundan uzak kalacak hem de iç saha atmosferinin avantajını daha fazla kullanabilecek.

HEDEF: LİDERLİĞİ PEKİŞTİRMEK

Okan Buruk ve ekibi, bu avantajlı fikstürü en iyi şekilde değerlendirerek liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Sarı-Kırmızılı camiada gözler, yoğun tempoya rağmen maksimum puanla geçilmesi planlanan bu kritik maratona çevrilmiş durumda.