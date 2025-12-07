07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
14:30
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
14:30
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
13:30
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
13:30
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
14:15

Galatasaray'da avantajlı fikstür başlıyor!

Fenerbahçe ve Samsunspor sınavlarını geçerek liderliğini koruyan Galatasaray, önümüzdeki haftalarda yalnızca 3 deplasman içeren 11 maçlık periyotta büyük bir fikstür avantajı yakaladı.

07 Aralık 2025 10:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da avantajlı fikstür başlıyor!


Süper Lig'de art arda zorlu sınavlardan geçen Galatasaray, hem Fenerbahçe hem de Samsunspor karşılaşmalarından istediği sonuçları alarak liderlik koltuğunu korumayı başardı.
 
Bu kritik süreçten başarıyla çıkan Sarı-Kırmızılılar, şimdi çok daha elverişli bir döneme adım atıyor.
 
11 MAÇLIK YOĞUN PERİYOT BEKLİYOR
 
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı ligde önümüzdeki haftalarda toplam 11 maçlık önemli bir maraton bekliyor.
 
Bu süreçte alınacak sonuçlar, şampiyonluk yarışındaki dengeleri büyük ölçüde belirleyecek.
 
DEPLASMAN YÜKÜ NEREDEYSE YOK
 
Bu periyodun Galatasaray adına en büyük avantajı, deplasman yükünün oldukça sınırlı olması.
 
Aslan, söz konusu 11 mücadelenin yalnızca 3'ünü İstanbul dışında, kalan 8 maçını ise İstanbul'da oynayacak.
 
Böylece takım hem seyahat yorgunluğundan uzak kalacak hem de iç saha atmosferinin avantajını daha fazla kullanabilecek.
 
HEDEF: LİDERLİĞİ PEKİŞTİRMEK
 
Okan Buruk ve ekibi, bu avantajlı fikstürü en iyi şekilde değerlendirerek liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.
 
Sarı-Kırmızılı camiada gözler, yoğun tempoya rağmen maksimum puanla geçilmesi planlanan bu kritik maratona çevrilmiş durumda.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
