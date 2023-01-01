Galatasaray'da Abdülkerim, Marcao'yu aratmadı!

Sezon başında Brezilyalı stoper Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray, bu oyuncunun yerine Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmıştı.Marcao gibi sol ayaklı bir stoper olan 28 yaşındaki stoper, sadece 2.8 milyon Euro ödenerek alınmıştı.Sezonun 2 haftasındaki Giresunspor maçında kritik bir hata yapan Abdülkerim, daha sonra çıkışa geçti.Bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkan tecrübeli isim, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maç yaptı. Yerli statüsünde oynadığı için değerli bir yerde bulunan oyuncu, 7-0 kazanılan Başakşehir maçında fileleri sarsmıştı. Uzatmalarda kazanılan Sivasspor maçında ise Barış Alper'e bir asist yapan Abdülkerim, alkış aldı.