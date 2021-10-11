Galatasaray'da 8 günde 3 maça rotasyon!

Galatasaray'da Fatih Terim, üst üste oynanacak Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçlarında kadroyu ekonomik kullanacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 8 günde 3 maça rotasyon!
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11 Ekim 2021 11:46
Galatasaray, milli aradan sonra çok zorlu bir fikstüre girecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in 8 günde oynanacak Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçlarında kadro seçiminde rotasyona gideceği öğrenildi.

Tecrübeli hocanın 3 maçta 15-16 futbolcuyu rotasyonda kullanması bekleniyor.

Terim'in özellikle orta alan ve hücumda maç maç farklı isimlere forma vereceği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Rizespor maçında galibiyetin mimarı olan Mbaye Diagne'nin Konyaspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.


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