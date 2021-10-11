Galatasaray'da 8 günde 3 maça rotasyon!

Galatasaray, milli aradan sonra çok zorlu bir fikstüre girecek.



Teknik direktör Fatih Terim'in 8 günde oynanacak Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçlarında kadro seçiminde rotasyona gideceği öğrenildi.



Tecrübeli hocanın 3 maçta 15-16 futbolcuyu rotasyonda kullanması bekleniyor.



Terim'in özellikle orta alan ve hücumda maç maç farklı isimlere forma vereceği gelen bilgiler arasında.



Öte yandan Rizespor maçında galibiyetin mimarı olan Mbaye Diagne'nin Konyaspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.



